Urgente: antes que Trump use armas nucleares

O que é mais assustador sobre Trump? Ele é completamente imprevisível, e se decidir lançar armas nucleares americanas, não há nada que possa impedi-lo.

Isso porque quando o Presidente dá a autorização, há apenas 4 minutos até o lançamento. É um sistema extremamente perigoso que foi instaurado durante a Guerra Fria e totalmente desnecessário nos dias atuais. Por isso, quando eleito, Obama disse que era perigoso e que faria mudanças.

Porém se ele não fizer isso nos próximos 4 dias, Obama entregará nossa segurança aos caprichos do instável Donald Trump. Com apenas 4 dias de governo e prioridades concorrentes, ele não irá resolver a questão sem enorme pressão global. Políticos respeitados, autoridades governamentais e figuras militares já se juntaram à causa – agora se conseguirmos criar uma petição de milhões e a entregarmos em Washington com a atenção do público, nossa comunidade pode colocar o assunto em questão no topo das notícias dos EUA em sua última semana.

O estado de “alerta máximo” permite que o presidente dos EUA dispare armas nucleares pelo menos 20 vezes mais potentes do que Hiroshima em questão de minutos. Isso está sujeito a alarmes falsos e erro humano, e uma vez que o presidente decide lançar as armas, ninguém pode pará-lo.

Qualquer um pode fazer essa loucura, mas com Trump no poder temos toda a razão em nos preocuparmos. Ele já demonstrou imprudência assustadora e falta de compreensão quando se trata da questão nuclear, já perguntando a um assessor político por que os Estados Unidos não podem usar armas nucleares, dizendo que irá participar de uma “corrida armamentista” nuclear!

Obama pode tomar a decisão agora com uma canetada, e uma vez que Trump estiver governando seria muito mais difícil para ele reverter a medida. É óbvio que uma política tão perigosa e destrutiva precisa acabar.