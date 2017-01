Projeto “Concerto na Igrejinha” recuperará música tradicional e valorizará artistas locais

A ideia é transformar o projeto em um evento contínuo

A cultura é uma porta para o aprendizado e educação social e é visando isso que a Diretoria de Cultura ligada a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, inicia no próximo mês o projeto “Concerto na Igrejinha” que consiste em resgatar a identidade local e valorizar o patrimônio cultural e histórico de Três Lagoas.

Para isso, segundo Hélio André Castelhano, que é coordenador de Música dos projetos da Diretoria de Cultura, serão promovidas apresentações culturais com diversos estilos musicais dentro da Igreja de Santo Antônio, no Centro da Cidade. “Isso é muito comum na Europa e vem para disseminar a música erudita e local. Além disso, conseguimos valorizar o artista local e, consequentemente, divulgar o movimento musical”, explicou.

De acordo com Cadu Modesto, departamento de audiovisual da Diretoria de Cultura, esse será um evento continuo e terá uma apresentação por mês. “Temos em mente que com o tempo isso se tornará uma tradição local e mais, queremos envolver a comunidade nesse processo cultural”, comentou.

Já o diretor de Cultura, Rodrigo Fernandes, ressaltou que esse é mais um projeto do setor para oferecer mais opções de atividades culturais no Município. “Três Lagoas tem muitas tradições que com o tempo foram esquecidas, entre elas está a Folia de Reis. Nosso intuito é resgatar essas tradições e criar um espaço que permita que sejam valorizadas e mantidas, mais que isso, que se tornam uma tradição novamente”, explicou.

EVENTO

A primeira apresentação a ser realizada dentro do Projeto “Concerto na Igrejinha” será no dia 15 de fevereiro a partir das 19h e contará com a apresentação do projeto de música Violão em Cena.

