Sebrae/MS lançará edital para credenciar consultorias e instrutorias

Empresas prestadoras de serviços poderão participar do processo

Na próxima sexta-feira, dia 27/01, o Sebrae/MS lançará edital para credenciar empresas de consultoria ou instrutoria interessadas em compor o cadastro de empresas prestadoras de serviços de consultoria e instrutoria da instituição. As regras e critérios do processo de credenciamento estarão disponíveis no Portal Sebrae, onde constará também o link para inscrição, que poderá ser realizada no período de 27 de janeiro a 02 de março de 2017.

As empresas selecionadas farão parte do cadastro do Sistema de Gestão de Fornecedores (SGF) e poderão prestar serviços ao Sebrae/MS, quando demandadas. Elas poderão se credenciar, em até cinco áreas de conhecimento:

• Sustentabilidade

• Inovação

• Tecnologia da Informação

• Desenvolvimento Territorial

• Associativismo e Cooperativismo

• Desenvolvimento Setorial

• Políticas Públicas

• Recursos Humanos

• Empreendedorismo

• Serviços Financeiros e Contábeis

• Marketing e Vendas

• Negócios Internacionais

• Planejamento Empresarial

• Legislação Aplicada aos Pequenos Negócios

O credenciamento é composto por duas etapas. A primeira é a inscrição, via sistema informatizado. A segunda, habilitação jurídica e qualificação técnica da empresa, quando serão analisados todos os documentos enviados por meio físico, incluindo os atestados de capacidade técnica fornecidos por seus clientes.

Podem participar do processo empresas com matriz ou filial domiciliada em qualquer estado do país, sendo que, ao ser credenciada, a empresa não poderá participar do credenciamento de outra Unidade Sebrae (com o mesmo CNPJ); legalmente constituídas há, no mínimo, quatro meses – a contar da data de publicação do Edital; e compostas por, no mínimo, dois sócios.

Serão exigidos ao menos três atestados por área/subárea de conhecimento e natureza da prestação de serviços (consultoria ou instrutoria) fornecidos por seus clientes, que juntos deverão somar 200 horas de prestação de serviços. A empresa deverá credenciar dois profissionais, sócios ou empregados, em até cinco áreas de conhecimento, sem limite de subáreas, e deve possuir em seu objeto social a possibilidade de prestar serviços de consultoria e/ou instrutoria na(s) área(s) de conhecimento de interesse. Empresas credenciadas no Sistema de Gestão de Credenciados (SGC), que atendam às regras e requisitos deste Edital, deverão participar do processo de credenciamento e, se habilitadas, compor o banco do Sistema de Gestão de Fornecedores. O atual banco de credenciados SGC será cancelado em data a ser definida pelo Sebrae/MS.

Serviço

Edital de Credenciamento de Empresas Prestadoras de Serviços de Consultoria e Instrutoria do Sebrae/MS

Inscrições: 27/01/2017 a 02/03/2017, via sistema informatizado disponível no Portal Sebrae (ms.sebrae.com.br, no link de credenciamento).

Outras informações e cronograma estão disponíveis no Edital.

Fonte: Sebrae/MS