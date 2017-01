Conab recomeça leilões de venda de café arábica

Brasilia, 20 de janeiro de 2017

A Companhia Nacional de Abastecimento retoma, na próxima semana, os leilões eletrônicos de venda de café arábica dos estoques públicos. Na primeira operação, marcada para o dia 26, serão ofertados 5.699.478 kg de café arábica em grãos da safra 2009/2010. O produto está armazenado em unidades de Minas Gerais e São Paulo

O Conselho Interministerial de Estoques Públicos autorizou a Companhia a comercializar até 43,2 mil toneladas do produto. A resolução foi publicada ontem (19) no Diário Oficial da União.

As ofertas regulares de café arábica vêm ocorrendo desde janeiro de 2016 (Ciep), e fazem parte da estratégia do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) em atuar na regulação do mercado interno, devido à elevação dos preços do produto. Ao longo de 2016, a Conab realizou 36 leilões, totalizando 49.635 mil toneladas comercializadas, conforme autorizado pelo Ciep.

Para 2017, estão previstas operações quinzenais, até março. Os interessados em participar dos leilões devem estar em situação regular no Sistema de Registro e Controle de Inadimplentes da Conab (Sircoi), entre outras exigências detalhadas nos editais.

Confira aqui a íntegra do edital de venda de café.

Fonte: Conab/MS