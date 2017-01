RedeTV! é a primeira a noticiar a morte de Teori Zavascki na TV aberta

A RedeTV! foi a primeira entre os canais abertos a noticiar a morte de Teori Zavascki nesta quinta-feira (19). Ao vivo no boletim ’90 Segundos’, Boris Casoy trouxe a confirmação de que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) estava entre as vítimas da queda de um avião na Costa Verde do Rio de Janeiro, em Paraty. Além do magistrado, outras quatro pessoas estavam na aeronave e não resistiram ao acidente.

Em seguinda, no RedeTV News, o comentarista Reinaldo Azevedo analisou o impacto da morte do jurista, relator da Lava Jato, refutando as ‘teorias conspiratórias’ em torno da tragédia. “A imprensa precisa ter responsabilidade ao fazer certos títulos que evidenciam uma tentativa de induzir o ouvinte, o leitor, o telespectador, a considerar que foi um atentado. A verdade é que ele viajava num avião pequeno, em condições extremamente inóspitas naquele momento e não há razão para, por enquanto, suspeitarmos de um atentado”.

*Crédito/Foto: Divulgação/RedeTV!

Fonte: RedeTv de Televisão e Marketing Social.