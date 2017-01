Showtec 2017: cães pastores e o museu de trator são atrações tradicionais em evento

Em mais uma edição do Showtec, duas atrações chamam a atenção do público: o museu de tratores antigos e os cães pastores. As atrações permanecem nesta sexta-feira (20) quando se encerra o evento em Maracaju (MS).

A Associação dos Colecionadores de Máquinas Antigas Agrícolas (ASCOMAR) é responsável pela exposição de máquinas agrícolas antigas. Algumas raridades estão presentes na feira como o trator à vapor, de 1918, da marca Gronemeyer em Banck, construído na Alemanha. Outro alemão que atrai olhares curiosos é o Lanz 9560, de 1950. Na coleção, o Trekkertrek Hercules, de 1994 chama a atenção que quem visita o museu.

O acervo do museu foi criado por um grupo de amigos colecionadores de maquinários. A Associação foi fundada há 13 anos e percorre inúmeras feiras e eventos do Estado.

Os cães pastores também se tornaram tradição no Showtec. São cachorros da raça border collie, que pastoreiam ovelhas em uma demonstração real de como os animais podem colaborar com o trabalho do produtor rural e ainda aumentar a produtividade tanto de ovelhas como de gado, patos, galinhas, entre outros.

A apresentação faz parte do projeto Cão Pastor, criado há cerca de dois anos dentro da Uniderp, para possibilitar o aprendizado aos alunos. Segundo o médico veterinário Marcelo Monteiro, coordenador do projeto, um cão pode pastorear até 300 ovelhas ou até 100 cabeças de gado, em até mil metros de distância.

O adestramento dos cães é feito a partir dos noves meses, com duração de, no mínimo, três meses, com um investimento mensal de R$ 300 reais. O custo de manutenção do animal é baixo e chega a apenas R$ 50 mensais.

Sobre o Showtec

Destinado aos produtores e empreendedores rurais, técnicos agrícolas, acadêmicos, entre outros, o Showtec é uma feira anual onde são apresentados produtos e serviços ligados ao setor agropecuário, lançamentos, inovações tecnológicas, sistemas de produção, palestras técnicas e resultados de pesquisas que contribuem para a sustentabilidade do agronegócio brasileiro.

O evento é realizado pela Fundação MS e promovido pelo Sistema Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS), Sistema OCB/MS (Organização das Cooperativas Brasileiras), Aprosoja/MS (Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul) e Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural). O Showtec conta com o apoio do Sindicato Rural de Maracaju, Prefeitura Municipal de Maracaju, Biosul (Associação dos Produtores de Bioenergia do Mato Grosso do Sul), Embrapa Gado de Corte, Embrapa Agropecuária Oeste, Embrapa Solos, Embrapa Pantanal, Monsanto, Agrisus, Agron, Banco do Brasil, Caixa, Sicredi, Fundect (Fundação de Apoio do Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul) e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Fonte: Sato Comunicação