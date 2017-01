Secretário de Desenvolvimento Econômico recebe a Gerente Regional do SEBRAE

A Gerente Regional do Sebrae, Josi Signori, acompanhada do Analista Técnico, Marlon Velasques, se reuniu na manhã da última quinta-feira (19), com o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Antônio Empke.

Entre os assuntos discutidos estavam dar continuidade a projetos já desenvolvidos em parceria com a Prefeitura e Sistema S, tais como a Sala do Empreendedor, o PAIS (Produção e Comercialização de Hortaliças e Frutas), o PQF (Programa de Qualificação de Fornecedores), além do PROPEQ (Programa Estadual de Apoio aos Pequenos Negócios e da Rede SIM (Rede Nacional para a Simplificação do Registro e Legalização de Empresas e Negócio).

Antônio solicitou a equipe um projeto voltado a Feira Diurna e Noturna. “Podemos usufruir da experiência que o Sebrae tem em feiras e eventos para criamos um projeto único para a nossa feira livre. Seria uma grande parceria em benefício da cidade”, acrescentou. No final deste mês a equipe se reunirá com o poder executivo para traçarem um plano estratégico para 2017.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Três Lagoas