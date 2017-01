Um artigo do João

ALEGRIA E ENTUSIASMO!

Aqueles que não andam no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assentam na roda dos escarnecedores são BEM-AVENTURADOS. E o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite.

A lei não é um peso… Antes, ela é um prazer… Ser obediente a Deus não pode ser um peso ao cristão, mas uma alegria intensa.

Pessoas assim são como árvores plantadas junto a corrente de águas, que no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha; e em tudo o que fazem serão bem sucedidos…

Isso está escrito em Salmos capítulo 1, e eu creio que todo cristão precisa ser alegre e cheio de entusiasmo pela vida… Não importam as circunstâncias… A graça de Deus, já nos basta!

Mas, é maravilhoso saber que Deus dirige e abençoa a vida daqueles que o obedecem. É maravilhoso constatar que para estes, TUDO o que fazem, dá certo!

Para ser sábio, é necessário primeiro, temer a Deus!

Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 a 10, o apóstolo Paulo narra que foi arrebatado aos céus e lá ele ouviu palavras inefáveis, as quais ao homem não é lícito, referir.

Ele viu e ouviu coisas tão maravilhosas que não considera adequado revela-las…

Paulo deixa claro que não pode envaidecer-se, nem gloriar-se por ter visitado o céu. E Deus o conhece muito bem, e para que Paulo não se ensoberbeça com a grandeza das revelações que recebeu, Deus põe nele um espinho na carne, para que o incomode, a fim de que Paulo não se exalte, e nem se glorie.

Em Provérbios, o rei Salomão esclarece que a soberba antecede a ruína… Então, eu recordo tanta gente que amarga ver o sol nascer quadrado… Gente que poderia estar vivendo com entusiasmo e alegria, mas que estão presas porque não cuidaram de seu coração… Presas porque permitiram que a soberba dominasse os seus pensamentos… E os seus pensamentos as levaram a cometer crimes de toda ordem… As escravizaram…

Escravas de seus prazeres carnais… Escravas de Satanás…

E elas mentem sempre… E sempre mentem… E, continuam cheias de si próprias… E vazias de tudo o mais…

Que loucura! E os tempos estão findando…

(*) João Antonio Pagliosa