Confira os motivos para investir em um ar-condicionado Inverter

Inverter é mais econômico e silencioso do que os aparelhos tradicionais

Com temperaturas acima dos 35 graus em diferentes regiões do país durante o verão, a alternativa para ter conforto nos dias mais quentes do ano é o ar-condicionado. O aparelho, que é sinônimo de conforto e bem-estar, deixa os ambientes mais frescos em qualquer hora do dia. O problema é que, apesar disso, ele é visto como um vilão por deixar a conta de luz mais cara.

Pensando nisso, foi desenvolvida no mercado de climatização a tecnologia Inverter, capaz de reduzir o consumo de energia dos modelos de ar-condicionado split. O sistema Inverter funciona como um inversor que controla a velocidade de compressão do ar-condicionado e a frequência do mesmo. Essa tecnologia faz com que o compressor não desligue, evitando picos de voltagem.

Por que escolher um ar-condicionado Inverter?

Por ser uma tecnologia recente no mercado, o preço dos modelos Inverter pode ser um pouco mais elevado. No entanto, o custo-benefício do aparelho pode ser notado no baixo consumo de energia elétrica e em outras vantagens:

Um ar no modelo Inverter consegue reduzir o consumo de energia em até 60%, na comparação com modelos tradicionais. Ele atinge a temperatura mais rapidamente e a mantém estável, graças ao compressor que consegue variar de capacidade.

O ar-condicionado Inverter também é mais silencioso que os modelos comuns, garantindo ainda mais conforto durante o seu uso. Isso acontece porque o compressor do aparelho atua em baixa rotação quando a temperatura fica estável, diminuindo também o ruído da condensadora.

Nos modelos convencionais de ar-condicionado, a potência do compressor de ar não varia, ou seja, ela liga e desliga frequentemente, elevando o consumo de energia. Como o compressor do Inverter nunca para de funcionar, o ambiente fica sempre na mesma temperatura. Dessa maneira, não há oscilação entre calor e frio.

Como o motor do ar não fica ligando e desligando a todo momento, ele possui maior durabilidade. Outra vantagem é que os equipamentos Inverter trabalham com o gás R-410, que não agride o meio ambiente e por isso é considerada uma alternativa sustentável para o planeta.

Para aumentar a vida útil do ar, é recomendado fazer uma limpeza trimestral. Além de conservar o aparelho, esse hábito elimina as sujeiras que podem causar problemas respiratórios.

Onde comprar ar-condicionado Inverter?

Existem diversas marcas com modelos Inverter no mercado, entre elas, LG, Carrier, Samsung. Na loja Polo Ar, que atua no segmento de climatização e refrigeração desde 1979, é possível pesquisar e comprar o melhor aparelho Inverter para sua casa ou trabalho.

Todos os aparelhos possuem garantia do fabricante e manual para facilitar o uso. É importante que a instalação do ar-condicionado split Inverter seja feito por um profissional especializado, de acordo com as orientações da marca.

Fonte: Seo Master Comunicação