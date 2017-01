Presidente da MOVERGS convida

para FIMMA Brasil em Brasília

Na última terça-feira, dia 17 de janeiro, o presidente da MOVERGS, Volnei Benini, esteve em Brasília para entregar os convites da abertura oficial da FIMMA Brasil 2017 para entidades empresariais e órgãos do governo.



Volnei Benini e Maria Luisa Campos Machado Leal. Crédito: FIMMA Brasil.

Na ocasião, o executivo esteve reunido, com o vice-presidente de Agronegócios e Micro e Pequenas Empresas do Banco do Brasil, Tarcísio Hübner, para conversar sobre o patrocínio da feira.

Cumprindo a agenda de compromissos, Benini esteve na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial – ABDI, em reunião com o presidente, Luiz Augusto de Souza Ferreira, e a diretora de Desenvolvimento Técnico da ABDI, Maria Luisa Campos Machado Leal.

A ABDI apoia, junto com a HOMAG Group, o Seminário Internacional da Indústria 4.0, que acontecerá durante a feira, no dia 30 de março de 2017, e tem o intuito de aprofundar e disseminar informações a respeito da quarta revolução industrial.

Após, o presidente da MOVERGS esteve na Confederação Nacional da Indústria – CNI com o presidente, Robson Andrade, o diretor de Desenvolvimento Industrial, Carlos Eduardo Abijaodi, o gerente executivo, Diego Bonono, e a gerente de serviços de Internacionalização Sarah Saldanha Oliveira. A entidade apoiará a feira e estará participando do Seminário Internacional da NR-12, que acontecerá no dia 29 de março de 2017.



Diogo Bonono, Sarah Oliveira, Carlos Eduardo Abijaodi e Volnei Benini.

Crédito: Divulgação FIMMA Brasil.

Para finalizar a agenda em Brasília, Benini esteve reunido no SEBRAE Nacional, com o presidente, Guilherme Afif Domingos, a diretora-técnica, Heloísa Regina Guimarães de Menezes e técnicos da entidade.

Importante parceiro da feira, o SEBRAE será apoiador dos projetos FIMMA Marceneiro e Workshop de Móveis, além de participar com um estande institucional.

Para o FIMMA Marceneiro estão sendo organizadas dez caravanas de microempreendedores, vindos de vários estados brasileiros. Já o Workshop de Móveis 2017 pretende alcançar um público formado por executivos da indústria moveleira, marcenarias, fornecedores, jornalistas, formadores de opinião, estudantes, arquitetos e designers.

Durante os diversos encontros e reuniões, o presidente da MOVERGS também falou sobre a relevância da FIMMA Brasil 2017 no momento atual, não só para o setor, mas para a economia brasileira. “Ela é a quinta principal feira de máquinas e equipamentos do segmento no mundo, e acontece aqui no Brasil”, destaca o executivo, que completa: “É uma grande oportunidade para as indústrias apresentarem seus produtos e serviços para importantes players do mercado mundial, gerando negócios e fomentando o crescimento econômico”.

A FIMMA Brasil acontece de 28 a 31 de março de 2017, em um espaço de 58 mil m² de área coberta e climatizada, no Parque de Eventos, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. A cidade é considerada um dos maiores polos tecnológicos do setor moveleiro e é líder na produção de móveis do país.

Saiba mais sobre a FIMMA Brasil 2017, aqui: https://www.dropbox.com/s/k7inadx1adfkplb/FIMMA%20Brasil%202017.mp4?dl=0.

Para visualizar as imagens em alta resolução, clique aqui!

Fonte: Insider2.COM