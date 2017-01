Com um a mais, Brasil decepciona e só empata com o Chile no Sul-Americano Sub-20

IstoÉ Online com Estadão Conteúdo 20.01.17 – 22h20

Depois de vencer os donos da casa na estreia, a seleção brasileira sub-20 decepcionou em seu segundo jogo no Sul-Americano da categoria, que está sendo realizado no Equador. Nesta sexta-feira, no estádio Olímpico, em Riobamba, o time comandado pelo técnico Rogério Micale – medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio-2016 – ficou no empate sem gols com o Chile, mesmo tendo jogado por quase uma hora com um jogador a mais – Vargas foi expulso aos 34 minutos do primeiro tempo.