Corpo de Teori deve ser transportado para Porto Alegre de madrugada, diz FAB

O corpo do ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal (STF), que morreu num acidente aéreo em Paraty, no sul do Rio, nesta quinta-feira, 19, só deve ser transportado do Estado para Porto Alegre na madrugada desta sexta-feira, 21, segundo informou há pouco a assessoria da Força Aérea Brasileira (FAB).

A Aeronáutica afirmou que ainda aguarda a liberação do corpo pelo Instituto Médico-Legal (IML) de Angra dos Reis e que de lá ele deve ser transportado de carro para a capital fluminense. Na Base Aérea do Galeão, o corpo ainda precisará passar por um preparo especial – embalsamento – para, então, ser levado de avião.

A previsão é que o voo entre o Rio e a capital gaúcha dure duas horas e meia. Teori será velado na sede do Tribunal Regional Federal (TRF) da 4.ª região, do qual foi presidente e onde atuou por mais de 14 anos. A família terá uma hora de privacidade e o velório deve ser aberto ao público a partir das 11 horas. O enterro está previsto para 18 horas, no Cemitério Jardim da Paz. Apesar de ser catarinense, Teori fez boa parte de sua carreira em Porto Alegre.

A presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, chegou no fim da tarde à capital gaúcha e acompanhou a família de Teori na preparação das homenagens. Na agenda de Cármen, não consta nenhum compromisso público.