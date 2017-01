Chapecoense promete quitar pendências com famílias de vítimas nos próximos dias

A diretoria da Chapecoense quer liquidar até as próximas semanas todas as pendências com as famílias das vítimas da tragédia aérea com a delegação da equipe, em novembro do ano passado. Uma reunião nesta sexta-feira entre a cúpula do clube e parentes dos mortos teve explicações e promessas de entregas de pertences de valor perdidos na queda do aeronave, pagamento de seguro e repasse de doações.

O encontro foi na véspera do primeiro jogo do clube depois do acidente. Neste sábado, o time recebe o Palmeiras em amistoso na Arena Condá, em Chapecó (SC). Como a ocasião será de homenagens aos falecidos, a Chapecoense aproveitou a estadia de familiares na cidade para detalhar a resolução das pendências. A reunião foi conduzida pelo presidente do Conselho Deliberativo do clube, Gilson Vivian.

Nos dias 7 e 8 de fevereiro, a Chapecoense vai enviar representantes à Bolívia para conversar com a seguradora da LaMia, companhia aérea que transportava a delegação, com o intuito de encaminhar o pagamento. A seguradora afirma ter contratado uma empresa de assistência que coletou e catalogou no local do acidente, nos arredores de Medellín, na Colômbia, objetos pessoais de valor e bagagens das vítimas. Alguns pertences chegaram a ser levados do local por saqueadores.

Para as próximas semanas, a diretoria quer repassar aos parentes os valores recebidos por doações. A Chapecoense prometeu apresentar os detalhes da quantia em breve. Outro dinheiro a ser recebido pelos familiares será o das premiações da última temporada. O valor acordado ainda no começo de 2016 por metas alcançadas no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana ainda não foi pago.