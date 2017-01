Reação do Observatório do Clima ao discurso de posse e aos atos iniciais de Donald Trump

SÃO PAULO-CURITIBA, 20/01/2017

“Muita gente esperava que o Trump presidente fosse se portar diferentemente do Trump candidato. O discurso de posse e os primeiros atos do novo mandatário puseram essa esperança de lado: o caminho adotado é o do retrocesso. De saída, Trump prometeu eliminar o Plano de Ação Climática, investir em petróleo e gás e reviver a indústria do carvão. Isso é uma ameaça à segurança climática, mas é também uma ameaça à economia americana. Não há como fazer a América grande de novo investindo numa fonte do passado.”

Carlos Rittl, secretário-executivo do Observatório do Clima

“Mais uma vez o mundo terá de se virar sem os Estados Unidos na luta contra a crise climática. Vai ser difícil, mas o mundo é maior que os Estados Unidos e não é refém de Donald Trump. Mais do que isso, o mundo já se decidiu pela transição para as energias renováveis, e os EUA terão de se ajustar a isso. É a hora de outros países, como o Brasil, preencherem o vácuo de liderança deixado pelos americanos em vez de se esconderem atrás do negacionismo da Casa Branca.”

André Ferretti, gerente de Estratégias de Conservação da Biodiversidade da Fundação Grupo Boticário e coordenador-geral do OC

