Reforço do CSA para a temporada, zagueiro Thales traça as metas para 2017

Foto: Alisson Frazão / Assessoria CSA

Apresentado oficialmente nesta quarta-feira (18) no Azulão, o defensor de 23 anos, formado nas categorias de base do Internacional, quer manter o retrospecto positivo de conquistas dos anos anteriores – Em 2013 e 2014 a conquista do Campeonato Gaúcho com o Inter, 2015 título do Campeonato Baiano com o Bahia e em 2016, o acesso para a Série A e o título de Campeão Brasileiro da Série B com o Atlético Goianiense.

– A expectativa é a melhor possível, sei do projeto do clube que é subir para a Série B, além de fazer boas campanhas na Copa do Brasil, Copa do Nordeste e o Estadual. Estou muito motivado com esse novo desafio na minha carreira e espero estar disputando todas as finais possíveis e sair campeão de todas elas, conta o zagueiro.

Com 1,87 de altura, o zagueiro destaca a velocidade, técnica, força e recuperação como seus pontos fortes.

– Sou um atleta de muita velocidade e força, também tenho uma bola aérea muito boa, posso atuar tanto pelo lado direito, quanto pelo lado esquerdo, mas não tenho preferências, estou aqui para ajudar o CSA e quero dar alegrias para a torcida, conta.

Thales fica à disposição do técnico Oliveira Canindé para a estreia no Campeonato Alagoano, marcada para este sábado (21), às 17h, contra o Murici, no Estádio Gerson Amaral.

– Apesar de ter chegado aqui nesta semana, me sinto bem preparado para iniciar a competição, mesmo durante as férias, eu me cuidei bastante e, se o professor precisar contar comigo, estou 100% e com muita vontade de ajudar, garante o reforço azulino.

