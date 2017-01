Doda Miranda sobre divórcio bilionário: “Até dos meus cavalos eu abri mão”

Nesta sexta-feira (20) o Programa Amaury Jr. trouche uma entrevista exclusiva com o cavaleiro Doda Miranda. O medalhista olímpico abre o jogo ao apresentador e fala pela primeira vezes sobre o divórcio de Athina Onassis, com quem esteve casado por mais de 11 anos. “Hoje só quero recuperar o que conquistei. Falam que quero metade da fortuna dela, mas não tem nada a ver. Casei com separação total de bens por opção minha, só quero minhas premiações e os cavalos da minha filha. Até dos meus cavalos eu abri mão. Quero recuperar o que trabalhei e consegui”.

Doda, que está namorando a repórter Denize Savero, fala sobre o atual momento de sua vida pessoal e profissional. “Estou muito feliz. É um recomeço na minha carreira e na minha vida amorosa. Foi um presente de Deus conhecer a Denize. (…) Este é um ano especial para mim, estou reconstruindo inclusive a parte profissional. Tudo novo”, diz o cavaleiro, que conheceu a amada graças à uma mudança na agenda de Amaury Jr., durante a cobertura de um evento de hipismo.

“Ter dinheiro muitas pessoas têm. Ser feliz você não compra. É muito mais difícil ser feliz do que rico”, finaliza o cavaleiro.

A entrevista completa foi ao ar no ‘Programa Amaury Jr.’ desta sexta (20), à 0h30, pela RedeTV!

*Crédito/Foto: Divulgação/RedeTV!

