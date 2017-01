RedeTV! derruba programação e é a única a mostrar íntegra do discurso de posse de Trump

A RedeTV! foi a única emissora da TV aberta a mostrar ao vivo e na íntegra o primeiro discurso de Donald Trump como o 45º presidente dos Estados Unidos, na tarde desta sexta-feira (20).

O plantão do RedeTV News foi acionado durante o programa A Tarde é Sua, de Sonia Abrão, e, sob o comando de Amanda Klein, mostrou a íntegra da fala de Donald Trump.

“Nossa missão é conciliar apuração, credibilidade com agilidade. A Rede TV! tem os recursos tecnológicos mais modernos do mundo para informar nosso telespectador rapidamente em qualquer lugar do planeta”, disse Franz Vacek, superintende de jornalismo e esporte da emissora, sobre a iniciativa da RedeTV!.

O RedeTV News desta sexta, às 19h15, traz a cobertura completa da posse de Donald Trump e entrevista com Ricardo Bellino, ex-sócio e amigo pessoal do presidente.

*Crédito/Foto: Divulgação/RedeTV!