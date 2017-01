FESTIVAL DO BEBÊ DO EXTRA REÚNE GRANDES OFERTAS NAS LOJAS E NO SITE DA MARCA

Rede traz descontos em diversos produtos do setor de bebê e infantil e condições de pagamento diferenciadas

Os hipermercados Extra de todo o país iniciam o Festival do Bebê com grandes ofertas para as mamães e os papais. Entre os dias 20 de janeiro e 02 de fevereiro, a rede preparou mais de 30 ofertas em produtos infantis e para bebês, como fraldas, lenços umedecidos, linha de nutrição, perfumaria e puericultura. A campanha também é válida para o e-commerce da marca e reúne também berços, carrinhos de passeio, cadeiras para automóveis e descanso, processadores de papinha, banheiras, entre outros itens que estarão com até 50% de desconto.

Nas lojas físicas o grande destaque do Festival são fraldas. Na edição deste ano, o Extra negociou excelentes preços com as principais marcas e diversas opções do item estarão com ofertas progressivas dentro da dinâmica “1,2,3 Passos da Economia Extra”. Os clientes que utilizarem o cartão Extra ganham mais 5% de desconto nesses produtos ao passar no caixa e, para proporcionar uma ótima compra para seus clientes, a rede parcelará o valor das fraldas em até 3 vezes sem juros no cartão Extra. Para outros produtos, o parcelamento pode ser feito em até dez vezes sem juros.

Já para compras no site o pagamento pode ser feito em até 12 vezes sem juros com o cartão Extra e em até 10 vezes sem juros com os cartões das bandeiras Visa, MasterCard, American Express, Diners Club, Elo e Hipercard – ou via Paypal e Visa Checkout. E com o serviço “Retira Fácil”, é possível adquirir os produtos pela internet e retirar o pedido gratuitamente a partir de dois dias úteis após a aprovação do pedido no Extra (hipermercado, supermercado, minimercado, posto e drogaria), na Casas Bahia, no Pontofrio, e Minuto Pão de Açúcar.

Além de fraldas, outras duas apostas nos hipermercados durante o período da campanha são a cadeira para automóvel Dorano, para crianças de 09 a 36 kg, com cinto de segurança de 5 pontos, suporte de cabeça removível e duas posições de regulagem de altura do cinto por R$ 449,90. A segunda é o carrinho de passeio Umbrella para crianças de até 15 kg, que conta com assento reclinável em duas posições, fechamento simplificado com trava de segurança, capota retrátil e cinto de segurança de 5 pontos por R$ 199,90. Já no e-commerce, o carrinho de passeio Umbrella Deluxe SC902 vermelho e com três rodas sai de R$ 799 por R$ 399, enquanto que a máquina de papinha Baby Cooking Vizio passa de R$ 399 por R$ 199.

