Ortopedistas e Pediatras irão atender no Pronto Atendimento de Convênios do Hospital Auxiliadora

Inaugurado em março de 2015, o Pronto Atendimento de Convênios do Hospital Auxiliadora conta com um espaço moderno de 320 m², ambiente climatizado, hotelaria diferenciada e profissionais capacitados para atenderem os convênios de Três Lagoas e da região, além de particular. A novidade é que o Ambulatório conta agora com as especialidades de Pediatria e Ortopedia.

Para a enfermeira do Pronto Atendimento, Milena Machado Agostini, “esse serviço funciona todos os dias e muito irá contribuir com Três Lagoas. Não precisa estar agendando. Os médicos estarão aqui e irão realizar o atendimento. É demanda espontânea. Já temos a Clínica Geral atendendo. Essas especialidades vão fortalecer ainda mais o serviço”, reforça.

Os pediatras estarão atendendo todos os dias, sendo de segunda-feira e quarta-feira, das 07h00 às 13h00 e de terça-feira, quinta-feira e sexta-feira, das 13h00 às 19h00. Já os ortopedistas irão trabalhar das 07h00 às 19h00, de segunda-feira a sábado.

Para Milena, Três Lagoas ganha muito com a vinda dessas especialidades no Pronto Atendimento. “O pediatra irá ficar a disposição para atender caso a criança estiver com febre, outros sintomas e se existir a necessidade de internar. Já o ortopedista, além de termos um de urgência e emergência, que já está atendendo, teremos outro para atender as pessoas que chegam com trauma, dores, etc, na próxima segunda-feira, 23 de janeiro. Isso contribui pois o paciente não fica aguardando por muito tempo”, reforça.

Para saber mais sobre o Pronto Atendimento de Convênios do Hospital Auxiliadora, basta ligar nos telefones (67) 2105 3501 ou (67) 2105 36 51.

Rafael Furlan