Boletim Econômico FIPE – Janeiro 2017

Rogério Nagamine Costanzi e Graziela Ansiliero discutem a questão da Reforma da Previdência no Brasil, com enfoque no fim do tratamento diferenciado por gênero e no estabelecimento de idade mínima para a aposentadoria.

Download > Reflexões Iniciais sobre a Reforma da Previdência: A Polêmica Questão de Gênero na Determinação da Idade Mínima para Aposentadoria

Mauricio Dias Leister faz uma análise teórica e empírica sobre se o Banco Central deveria voltar a emitir títulos públicos, concluindo que a resposta é negativa.

Download > O Banco Central Deveria Emitir Títulos Públicos?

Julio Lucchesi Moraes encerra uma série de reflexões sobre alterações atualmente em curso na paisagem econômica europeia por decorrência do avanço da componente digital, agora com destaque para o contexto britânico e o BREXIT.

Download > BREXIT, Capitalismo Informacional e STEM: Reflexões Econômicas Sobre Dissensos Britânicos

Raí da Silva Chicoli, nesta segunda parte do artigo, estima o efeito do depósito compulsório sobre a atividade econômica e o estoque de crédito da economia.

Download > Medidas Macroprudenciais no Brasil: Efeitos do Depósito Compulsório Sobre Produto e Estoque de Crédito da Economia – Parte 2

Jaqueline Coelho Visentin estima o consumo de água virtual das atividades econômicas do Estado de São Paulo e verifica se o mesmo foi importador ou exportador líquido desse bem no comércio com o resto do Brasil.

Download > A Importância do Consumo de Água Virtual no Estado de São Paulo e no Resto do Brasil: Uma Análise Insumo-Produto

Vitor Kayo de Oliveira faz uma pequena resenha a respeito de como a escola Novo-Clássicos apresenta a relação teórica entre moeda e variáveis reais, sobretudo o produto agregado e o nível de emprego.

Download > Neutralidade da Moeda: Novo-clássicos

O Núcleo de Economia Financeira da USP apresenta um relatório com a evolução dos valores de quatro tipos de carteiras: Mercado, Tamanho, Valor e Momento.

Download > Relatório de Indicadores Financeiros