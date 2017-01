A Reforma da Previdência Social no Brasil tem objetivo conter o crescimento dos

gastos da Previdência Social. O rombo do sistema deve alcançar neste ano

R$ 149 bilhões com o pagamento das aposentadorias do setor privado e

R$ 90 bilhões com o regime dos funcionários públicos. Este evento tem como propósito debater a PEC 287/16, que trata da Reforma da

Previdência Social no Brasil, na visão dos vários “atores” envolvidos na

discussão deste assunto.