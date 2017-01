Curso em São Paulo ensina a reduzir custos logísticos

Uma das maiores preocupações dos diretores de empresas e indústrias são os custos relacionados a logística. E, pensando em auxiliar esses executivos, o grupo IMAM, que há mais de 30 anos atua em consultoria e treinamento em logística, realiza nos dias 08 e 09 de fevereiro, em São Paulo, o curso Como Reduzir Custos Logísticos.

O encontro visa capacitar os participantes a identificar as principais atividades logísticas, seus custos e o controle dos mesmos, de forma clara, objetiva e baseada em casos reais, com ênfase nos transportes, armazenagem e manutenção de estoques, que representam os principais valores, avaliando também as demais atividades que interferem no processo.

O aluno também vai aprender sobre economias que aumentem a competitividade e contribuam para melhorar os lucros e com indicadores financeiros e operacionais. No caso de atividades terceirizadas, haverá um direcionamento para atitudes que possibilitem desenvolver relações comerciais duradouras com os prestadores de serviços.

O público alvo são gerentes, supervisores, analistas, compradores/negociadores e pessoas ligadas à área de logística das organizações. Os cursos do IMAM oferecem coffee-break, material didático e certificado de participação. É necessário que o aluno leve um notebook para o desenvolvimento dos exercícios em planilha Excel.

Matriculas através do site: www.imam.com.br