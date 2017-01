Delação da Odebrecht tem mais de mil páginas e cita 256 atos ilegais

Informações estão em documento do Ministério Público Federal tornado público na Justiça do Paraná na sexta-feira (20)

O conjunto de delações de executivos da Odebrecht tem 1.048 páginas e menciona 256 casos de condutas ilícitas cometidas por funcionários da empresa. Apenas o índice do documento tem 11 páginas.

“Não há qualquer dúvida sobre a extensão e a relevância da colaboração a que se dispõe a empresa, restando, assim, preenchido um dos principais requisitos – se não o principal – para a homologação de um acordo de leniência”, diz o MPF.

Os dados constam em documento do Ministério Público Federal que foi publicado na sexta-feira (20). As informações são do blog de Matheus Leitão, do G1.

No texto, o Ministério Público informou à Justiça do Paraná que a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão homologou o acordo de leniência da Odebrecht, trazendo efeitos para as ações cíveis.

Quanto às ações penais, o acordo de leniência ainda depende, no entanto, da homologação do juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos julgamentos de primeira instância da Lava Jato.

