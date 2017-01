Carro furtado durante a madrugada é achado incendiado no Jockey Clube

Carro foi encontrado todo destruído após ser incendiado. Ladrões retiraram os quatro pneus e dois estepes. (Foto: Luana Rodrigues)

Veículo Gol branco foi encontrado incendiado no bairro Jockey Clube, após ter sido furtado durante o início da manhã deste sábado (21) em Campo Grande.

Segundo informações apuradas pelo Campo Grande News, o dono do carro informou à Polícia Civil que deixou o veículo estacionado em frente de casa, no bairro Vilas Boas. Hoje, ao acordar, percebeu que o Gol não estava no local e acionou a polícia.

Antes de ser queimado, os ladrões roubaram os quatro pneus e os estepes. O veículo ficou completamente destruído.

Outro caso

Um jovem de 21 anos teve o carro roubado – também um Gol branco, no entanto de modelo mais recente que o incendiado – por dois homens na Rua João Paulo I, Jardim Itamaracá, em Campo Grande.

Segundo boletim de ocorrência, no momento em que retirava o veículo da garagem, a vítima percebeu que dois homens passaram em frente a residência. Quando se deslocava para a casa da namorada, trafegando pela rua, foi abordado pelos ladrões.

Um deles rendeu o jovem e o mandou descer do carro e sair andando de costas. Quando desceu do veículo, o bandido deu um tiro para cima.

A dupla estava em um Gol branco semelhante ao encontrado incendiado. O jovem não conseguiu ver as placas do carro.