“Nova Chape” empata com Palmeiras no “jogo do renascimento”

Abalada por um acidente aéreo no final de novembro de 2016, a Chapecoense voltou a entrar em campo na tarde deste sábado. Na Arena Condá, diante dos sobreviventes da tragédia, o time catarinense empatou por 2 a 2 com o Palmeiras, atual campeão brasileiro.

O Jogo – O Palmeiras começou ligeiramente melhor e abriu o marcador logo aos 11 minutos do primeiro tempo. Egídio desceu pela esquerda e cruzou rasteiro para a grande área. Mesmo atrapalhado pela marcação, o estreante Raphael Veiga conseguiu completar para o gol.

A Chapecoense não se abateu e alcançou o empate três minutos depois. Em cobrança de falta na intermediária pelo lado esquerdo, Niltinho levantou na área. De cabeça, o ex-palmeiense Andrei Girotto mandou para o meio da área e Douglas Grolli completou para o gol.

A partida disputada na Arena Condá seguiu equilibrada até o final do primeiro tempo e o placar permaneceu inalterado. O centroavante Wellington Paulista chegou a marcar após bola espalmada por Fernando Prass, mas a arbitragem assinalou impedimento corretamente.

A Chapecoense virou o marcador logo no primeiro minuto de jogo. Em cobrança curta de escanteio do lado esquerdo, Reinaldo recebeu e levantou na primeira trave. O volante Amaral, emprestado pelo Palmeiras, cabeceou para marcar o segundo gol do time da casa.

Sem limite de alterações, os técnicos Eduardo Baptista e Vagner Mancini aproveitaram para fazer alterações, trocando praticamente o time inteiro. Aos 21 minutos do segundo tempo, o atacante Erik surgiu livre, mas perdeu a bola para o goleiro Elias ao tentar o drible.

O Palmeiras chegou ao empate na Arena Condá aos 33 minutos do segundo tempo com um golaço de Vitinho. O jovem meia recebeu na entrada da área pela esquerda, carregou para o meio e bateu forte, pelo alto, para marcar seu primeiro gol como atleta profissional.