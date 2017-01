Por medo de ser agredido, Sérgio Cabral está sem tomar banho em presídio, diz jornal

De acordo com o Blog do Moreno, do jornal O Globo, ex-governador do Rio teme represália por racionamento de água

Cabral está preso no Complexo Penitenciário de Bangu, no Rio de Janeiro (Foto: Reprodução)

Preso no Complexo Penitenciário de Bangu, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, tem evitado tomar banho nos últimos dias. De acordo com o colunista Jorge Bastos Moreno, do jornal O Globo, Cabral teria pedido ao presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Picciani, para conversar com o governador Pezão e enviar carros pipas ao presídio. Cabral teme ser molestado fisicamente pelos outros presos por conta do racionamento de água.

“Pelo amor de Deus! Peça pro Pezão mandar de novo um caminhão-pipa para cá. Quando tinha água em abundância, eu era festejado pelos outros presos. Agora, com água racionada, há dois dias que não tomo banho com medo de ser fisicamente molestado por eles”, teria dito Cabral para Picciani, de acordo com o jornal.

Principal alvo da Operação Calicute, Sérgio Cabral é acusado de liderar um esquema de corrupção que desviou mais de R$ 200 milhões dos cofres públicos. Outras nove pessoas ligadas ao ex-governador também foram presas.

Cabral é causado ainda de receber mesadas de até R$ 500 mil de empreiteiras, joias e outros objetos de luxo dados pelas empresas com contratos com o governo estadual durante a gestão deles, entre 2007 e 2014.

Fonte: Correio24h

Link original: http://www.correio24horas.com.br/detalhe/brasil/noticia/por-medo-de-ser-agredido-sergio-cabral-esta-sem-tomar-banho-em-presidio-diz-jornal/?cHash=1dfef90f9b4155056ebf9286342bea33