Carro aquaplana, colide com árvore e grávida fica presa nas ferragens

Foto: Luiz Alberto

Um acidente na BR-262 deixou uma mulher grávida, de aproximadamente 30 anos, presa nas ferragens de um veículo na tarde deste sábado (21). Um veículo Renault Megane, com placas de Miranda, aquaplanou, rodou e colidiu com uma árvore, a cerca de 35 km de Terenos. O motorista, de 39 anos, levava a família – a esposa grávida de 3 meses e o filho de 11 anos – para Campo Grande.

O condutor, um pescador profissional, ‘aquaplanou’ o veículo, rodou a 20 metros do local da colisão, e bateu de frente com uma árvore, situação dificultada pela chuva. O pai e a criança conseguiram sair do veículo, de acordo com uma testemunha, um lavrador de 66 anos. A mulher, no entanto, ficou prensada entre a porta do passageiro e a árvore e precisou do auxílio do Corpo de Bombeiros, acionado pelo lavrador João Rodrigues, que vive em uma chácara próxima ao local do acidente.

O motorista sofreu um corte no braço direito e um ferimento na cabeça e a esposa sofreu um machucado no joelho e um corte na perna. Eles foram encaminhados, conscientes e orientados, para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vila Almeida, em Campo Grande. A criança de 11 anos, que estava no banco de trás e utilizava cinto de segurança, não sofreu nenhum ferimento.

João Rodrigues conta que observou o menino sair pela janela do veículo e demonstrar preocupação com a mãe, que não conseguia sair. De acordo com ele, a criança perguntava se ela sentia dores. Quem atendeu a ocorrência foram equipes dos bombeiros da Capital, além da PRF (Polícia Rodoviária Federal) de Terenos.