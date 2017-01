Aposta de SP leva R$ 28 milhões e é 1ª vencedora de 2017

O sorteio do concurso 1896 da Mega-Sena, ocorrido na noite deste sábado em Teófilo Otoni, Minas Gerais, teve um “sortudo (a)” acertador das seis dezenas. Uma única aposta feita em Itanhaém, litoral de São Paulo, embolsou o prêmio de R$ 28.783.383,17.

Foto: Rafael Neddermeyer/ Fotos Públicas

As dezenas sorteadas foram:

03 – 06 – 14 – 15 – 21 – 25

A Caixa Econômica Federal informou também que 133 apostas acertaram cinco números e levaram com isso R$ 19.529,58 cada uma. Já a quadra pagou R$ 482,40 para cada uma das 7.692 pessoas que acertaram 4 dezenas. A arrecadação total atingiu mais de R$ 45 milhões. O próximo prêmio, que será sorteado na quarta-feira, pode pagar R$ 2,5 milhões.

Quem pretende levar os R$ 2,5 milhões no próximo concurso pode fazer as apostas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio em qualquer lotérica do País. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 3,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do Brasil.

