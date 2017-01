Câmara Municipal de Campo Grande abrirá concurso com 95 vagas

Ministério Público cobra diminuição do número de comissionados

Dos servidores da Câmara, maior parte é comissionados – Gerson Oliveira

Depois de 13 anos, a Câmara Municipal de Campo Grande vai realizar concurso público com previsão de 95 vagas de níveis médio e superior. Portaria com designação dos integrantes da comissão organizadora do certame foi publicada na edição de quinta-feira do Diário Oficial da Capital (Diogrande). O concurso ameniza o número expressivo de comissionados, equivalente a 93% do quadro de servidores da Casa.

O último concurso da Câmara foi realizado em 2003. Com o longo intervalo de tempo, a quantidade de concursados ficou relativamente reduzida. De acordo com o Ministério Público Estadual (MPE), que, no ano passado, abriu inquérito para investigar a questão, havia, em 2016, o total de 657 comissionados, correspondente a 93,5% dos servidores, ante 45 efetivos, que representa apenas 6,41% dos trabalhadores do Legislativo Municipal.

O concurso, ainda sem data de lançamento de edital prevista, reduz, ligeiramente, esse quadro. O chefe de gabinete da presidência da Câmara, Fernando Miceno Pineis, que está à frente da comissão organizadora do concurso, informou que serão oferecidas 95 vagas, com a seguinte distribuição: 14 para nível fundamental, 61 para médio e 20 para nível superior. As taxas de inscrição respectivas são de R$ 70, R$ 90 e R$ 110.

Há quatro anos, o Ministério Público pede diminuição no quadro de comissionados após investigações relativas ao excesso desse tipo de servidores e o problema de funcionários “fantasmas”.