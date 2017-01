CLIMA| Domingo pode ser de chuva a qualquer hora na Capital

Termômetros marcam até 32ºC, em cidades de MS. Dia amanheceu com céu entre nuvens, na Capital.

Reprodução

Previsão do tempo para este domingo é de chuva a qualquer momento, em Campo Grande e em cidades do interior do Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), há grande possibilidade de chuva de curta duração, que pode ser acompanhada de trovoadas, a qualquer hora do dia, na Capital, assim como em Dourados, Ponta Porã, Três Lagoas e Corumbá.

Termômetros registram temperaturas altas e máxima chega aos 32ºC nos respectivos municípios citados acima.