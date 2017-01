Ministro interino participa de Encontro Regional da Agropecuária em Juiz de Fora nesta segunda (23)

Brasília (20/01/2017) – O ministro interino da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Eumar Novacki participa nesta segunda-feira (23), às 15h, do Encontro Regional da Agropecuária, em Juiz de Fora (MG). Pouco antes do evento, às 14h30, está prevista uma coletiva à imprensa.

No mesmo dia, na parte da manhã, haverá apresentação dos resultados de melhorias no programa da qualidade do leite, na sede da Embrapa Gado de Leite.

Fazem parte da comitiva o secretário de Mobilidade Social e Cooperativismo, José Doria, o diretor do Departamento de Desenvolvimento das Cadeias Produtivas e da Produção Sustentável, Pedro Corrêa Neto, o chefe de gabinete do Ministro, Coaraci Castilho, e o deputado Ezequiel Fonseca.

Serviço

Encontro Regional da Agropecuária

Data: 23 de janeiro (segunda-feira)

Hora: 14h30 – Entrevista à imprensa

Hora: 15h

Local: Escola de Governo – Rua Maria Perpétua, 72 – Bairro da Ladeira – Juiz de Fora (MG)

Resultados do programa qualidade do leite

Hora: 10h40

Local: Sede da Embrapa Gado de Leite – Av. Eugênio do Nascimento, 610 – Bairro Cascatinha – Juiz de Fora (MG)

Mais informações à imprensa:

Coordenação-geral de Comunicação Social

imprensa@agricultura.gov.br