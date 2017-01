Câmeras registram onça-pintada na região oeste do Paraná

Animal, que está ameaçado de extinção na região, não era avistado fora do Parque Nacional do Iguaçu desde os anos 80.

As imagens de uma onça-pintada foram registradas por câmeras instaladas a cerca de 50 km do Parque Nacional do Iguaçu, pelo Instituto Neotropical: Pesquisa e Conservação. A espécie não havia mais sido registrada nesta área desde a década de 1980. A filmagem compreende parte da metodologia do projeto “Mamíferos como indicadores da saúde do ecossistema Floresta com Araucárias”, apoiado pela Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, que visa analisar a presença de animais ameaçados no parque e região de entorno.

Relatório científico publicado na revista Scientific Reports estima que, em toda a Mata Atlântica brasileira, restem menos de 300 onças-pintadas, ou seja, a espécie está ameaçada de extinção no bioma. “É um indício de que esse animal tem sofrido mais com a ação humana. Inibir a caça predatória é uma das iniciativas essenciais para evitar que a onça-pintada seja completamente extinta deste bioma”, explica Carlos Rodrigo Brocardo, pesquisador associado do Instituto Neotropical. Diante dos números, o registro de uma representante dessa espécie ganha ainda mais importância.

Malu Nunes, diretora executiva da Fundação Grupo Boticário, afirma que o incentivo a projetos como este promovem impactos positivos no cenário ambiental nacional. “O registro de um animal ameaçado em uma nova área nos mostra que o investimento em projetos de conservação da natureza traz resultados efetivos para a proteção da biodiversidade, como o aumento na ocorrência de uma espécie ameaçada, por exemplo”, completa.

A onça-pintada é o maior felino do continente americano e, de acordo com a Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN), a espécie é considerada quase ameaçada de extinção em nível mundial. Essa classificação engloba todos os locais em que a onça pode ser encontrada e significa que existe grande probabilidade de a espécie se tornar ameaçada de extinção em um futuro próximo, também em outros biomas. Perda de habitat e caça são os dois fatores que representam maior risco para o felino.