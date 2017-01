Rose Modesto visita nova escola e reafirma compromissos do governo com Dourados

Dourados – A governadora em exercício Rose Modesto iniciou sua agenda de visita a Dourados, nesta sexta-feira, realizando uma visita técnica à Escola Estadual Rita Angelina Barbosa Silveira, um dos 12 estabelecimentos onde ao Governo o Estado implanta o ensino médio em tempo integral, a partir deste ano, e enquanto professora se disse orgulhosa em participar de uma gestão que está revolucionando a educação em Mato Grosso do Sul.

Acompanhada dos secretários estaduais Maria Cecília Amêndola da Mota (Educação) e Marcelo Miglioli (Infraestrutura) e da prefeita de Dourados, Délia Razuk, Rose Modesto percorreu as instalações da escola, em fase final de conclusão, cumprimentou os operários e servidores do Estado e conversou com os jornalistas. “Esta escola é o marco de uma nova educação, onde o foco é o aluno, o aprendizado multidisciplinar”, disse ela.

Parcerias

Ao citar que a Escola Rita Angelina Barbosa Silveira é a única das 12 integradas ao programa Escola de Autoria construída no governo de Reinaldo Azambuja, a governadora destacou as metas que a atual gestão vem cumprindo na área de educação, ampliando a rede física e qualificação e oferecendo o melhor salário do País aos professores. “O ensino em tempo integral vai reduzir a evasão e melhorar o rendimento do aluno na sala de aula”, completou.

Recepcionada pela prefeita Délia Razuk, secretários municipais e vereadores, Rose Modesto reafirmou compromissos já assumidos pelo governador Reinaldo Azambuja quanto aos investimentos em Dourados. Ao desejar uma profícua gestão a nova prefeitura, a governadora disse a Délia Rasuk que pode contar com a parceria do Governo do Estado em todas as demandas do município, onde hoje o Estado investe R$ 110 milhões em obras de infraestrutura e saneamento.

“Estamos juntos e vamos realizar grandes projetos para Dourados, onde a parceria é fundamental para superarmos a crise. O nosso governo é municipalista e o governador Reinaldo Azambuja tem uma grande gratidão e carinho com esta região”, pontuou.

Diferencial

A visita técnica à escola, que fica situada na populosa região do bairro Vila Roma, também foi uma estratégia da secretaria estadual de Educação (SED) para mobilizar a comunidade no entorno para conhecer a estrutura do estabelecimento e promover a pré-matrícula dos alunos, cujo processo será reaberto na segunda-feira, 23. A escola tem 14 salas de aulas e vai abrigar 350 alunos, os quais permanecerão em aula por cerca de 9 horas diárias participando de múltiplas atividades.

“Estamos conhecendo a estrutura de uma escola que fará o diferencial da educação em nosso Estado”, enfatizou a secretaria estadual de Educação, Maria Cecília da Mota, ao falar da proposta do ensino médio em período integral, que terá uma metodologia e um sistema pedagógico focados no protagonismo juvenil. “A grade curricular inclui o acompanhando do aluno, que terá seu próprio tutor, e a integração da família com a escola”, explicou.

As escolas de ensino integral funcionarão em Campo Grande (oito), Dourados, Corumbá, Maracaju e Naviraí. A SED disponibilizou 4.447 vagas para jovens de, preferencialmente, 15 a 17 anos de idade. A escola de Dourados começou a ser construída em 2014 e deverá ser inaugurada antes do início do ano letivo, em fevereiro. Cerca de 35 profissionais em educação estarão trabalhando nesta nova unidade.

Sílvio Andrade – Subsecom

Fotos: Edemir Rodrigues