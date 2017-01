Vizinhos ouvem briga durante a madrugada e encontram homem morto a facadas

Suspeito foi levado para a delegacia

Foto: Henrique Kawaminami

No início da manhã deste domingo (22), Lourivaldo Rojas, de 32 anos, foi encontrado morto na Rua Caramandéu, no Jardim São Conrado. Vizinhos ouviram uma discussão na rua durante a madrugada e encontraram o corpo da vítima durante a manhã.

Segundo testemunhas, que moram na região, a discussão teria acontecido por volta das 4 horas. Uma moradora contou ao Midiamax que é comum a presença de usuários de drogas na região e também a venda de entorpecentes.

Foto: Henrique Kawaminami

Algum tempo após a discussão, as testemunhas encontraram Lourivaldo caído na frente de uma casa. Ao perceberem que a vítima já estava sem vida, populares acionaram a polícia e equipes da Polícia Militar e Polícia Civil foram ao local.

A princípio, a informação é de que o homem foi assassinado a facadas. Ele tem um ferimento profundo no peito, mas ainda não há confirmação do tipo de arma branca utilizada. Familiares foram até o local e reconheceram a vítima, que é moradora no bairro. Segundo um primo, Lourivaldo estava desempregado e era usuário de drogas.

Foto: Henrique Kawaminami

Na noite de sábado (21), o homem teria dito aos parentes que iria até um bar e não retornou. Perícia também foi acionada para os procedimentos necessários e funerária também esteve no local. Um suspeito que estava nas proximidades e disse ter visto a vítima no bar durante a noite acabou detido e foi levado para a delegacia.

Conforme os policiais, o homem não estava falando ‘coisa com coisa’, mas parecia saber sobre o crime, então prestará depoimento e pode ser o possível autor. O caso será registrado pela Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga.