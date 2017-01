Presidentes dos EUA correm perigo em especial de filmes do Space

Channing Tatum vive um ex-militar que sonha em trabalhar na Casa Branca, em “O Ataque”

Destaques da programação de 23 a 29 de janeiro

Especial Presidentes em Perigo

Quando o homem mais poderoso do mundo está sob ameaça, tudo fica fora do lugar. É a vez da equipe de segurança máxima entrar em ação para proteger aquele que foi eleito por milhões de cidadãos e que tem mundo atento a cada um de seus passos. Neste especial, o Space vai mostrar o lado sádico da política com terroristas, conspirações, espiões e sequestros de aviões que insistem em dar um fim ao chefe máximo da Casa Branca.

Domingo, 29 de janeiro

Na Linha de Fogo

Às 12h40* – (In the Line of Fire, 1993) Policial, EUA, 14 anos. Direção: Wolfgang Petersen. Com Clint Eastwood, John Malkovich e Rene Russo. Um tenso e agitado thriller que conta a história de um veterano agente secreto atormentado por sua falha ao proteger o presidente John Kennedy de ser assassinado. Trinta anos depois, ele tem a chance de se redimir quando um brilhante psicopata ameaça matar o atual presidente.

Força Aérea Um

Às 15h* – (Air Force One, 1997) Ação, EUA, 14 anos. Direção: Wolfgang Petersen. Com Glenn Close, Wendy Crewson e Harrison Ford. O presidente embarca no Força Aérea Um, o avião mais protegido do mundo, junto com sua esposa, sua filha e membros do alto escalão do governo retornando a Washington. Após a decolagem, entra em ação um grupo de comunistas radicais que sequestra o avião ameaçando a vida de todos a bordo. O presidente e seus tripulantes tentam ganhar controle do avião.

Ponto de Vista

Às 17h05* – (Vantage Point, 2008). Drama-Ação, EUA, 14 anos. Direção: Pete Travis. Com Forest Whitaker e Dannis Quaid. O presidente dos EUA, Ashton, estará em uma conferência sobre o combate ao terrorismo em Salamanca, na Espanha. Em sua chegada o presidente é baleado, o que gera um grande tumulto. Na multidão que assiste ao atentado está Howard Lewis, um turista americano que estava gravando tudo para mostrar aos filhos quando retornasse para casa. A partir da perspectiva de diversos presentes no local antes e depois do atentado é que se pode chegar à verdade sobre o ocorrido.

O Ataque

Às 18h45* – (White House Down, 2013) Drama-Ação, EUA, 14 anos. Direção: Roland Emmerich. Com Channing Tatum e Jamie Foxx. John é um ex-militar que trabalha atualmente na segurança do Congresso Americano. O seu sonho é fazer parte do Serviço Secreto e impressionar a filha, Emily, que tem como maior ídolo o presidente dos Estados Unidos. Após muito esforço, John consegue uma entrevista para o sonhado posto e leva sua filha para conhecer a Casa Branca. Ele apenas não sabia que o maior símbolo da política americana seria invadido por terroristas.

Atirador

Às 21h* – (Shooter, 2007), Drama, EUA, 16 anos. Direção: Antoine Fuqua. Com Mark Whalberg, Michael Peña e Rhona Mitra. Bob Lee Swagger um ex-atirador de elite dos Marines, que se afastou do trabalho após uma traição. Isolado em um refúgio remoto nas montanhas, Bob é encontrado pelo coronel aposentado Isaac Johnson. Johnson lhe diz que o país precisa de sua ajuda, já que a vida do presidente está em risco e apenas suas habilidades em tiro de longa distância podem impedir que esta ameaça se concretize. Inicialmente relutante, Bob aceita o trabalho. Porém logo ele descobre que tudo é na verdade uma armação patrocinada por Johnson.



SESSÃO ADRENALINA



Segunda-feira, 23 de janeiro, às 22h45*

Osso Duro (Pound of Flesh, 2015) Ação, Canadá, 14 anos. Direção: Ernie Barbash. Com Jean-Claude Van Dame, Aki Aleong e John Ralston. Nas Filipinas, depois de doar o rim para a sobrinha doente, Deacon, um ex-agente, descobre um dia antes da operação da menina que fora vítima de roubo de órgãos. Ele vai em busca de seu rim roubado e esculpe um caminho encharcado de sangue através dos cantos mais escuros da cidade.

ORIENTE EXTREMO

Cena do filme “Mar Sangrento”

erça-feira, 24 de janeiro, às 22h30*

Mar Sangrento (Yellow Sea, 2010) Ação, Coreia do Sul, 14 anos. Direção: Hong-Jin Na. Com Ha Jung-Woo, Sung-Ha Jo e Yun-Seok Kim. Encrencado com dívidas de jogo e em desespero pelo desaparecimento de sua mulher, um taxista da tríplice fronteira entre a Rússia, a China e a Coreia do Norte aceita uma proposta criminal: viajar à Coreia do Sul e assassinar um homem de negócios.

SPACE POWER

Quarta-feira, 25 de janeiro, às 22h30*

A Caça (Breakout, 2013) Ação, Canadá, 14 anos. Direção: Damial Lee. Com Brendan Fraser, Holly Deveaux e Ethan Suplee. Uma viagem a um acampamento toma um rumo sombrio para um menino e sua irmã. Após testemunharem um crime, os jovens irmãos tornam-se o próximo alvo dos assassinos, sendo perseguidos e caçados pela mata. Seu pai, Jack, elabora um plano para salvar seus filhos dos dois criminosos Tommy e Kenny. Inicia-se então uma luta pela sobrevivência neste thriller repleto de ação.

CLUBE DO MEDO

Sexta-feira, 27 de janeiro

Outpost 2: Inferno Negro

Às 22h30* – (Outpost II: Black Sun, 2012), Ação, Grã Bretanha, 14 anos. Direção: Steve Barker. Com Clive Russell, Catherine Steadman e Richard Coyle. No leste europeu, dois caçadores de nazistas (Catherine Steadman e Richard Coyle) enfrentam um monstruoso exército zumbi criados por um cientista e criminoso de guerra alemão com o objetivo de impor um novo Reich.

Outpost 3: Ascensão dos Spentsnaz

À 0h25* – (Outpost III: Rise of the Spetsnaz, 2013) Ação, Grã Bretanha, 16 anos. Direção: Keran Parker. Com Bryan Larkin, Velibor Topic e Iván Kamarás. Em 1945, Dolokhov, um soldado russo, é capturado por nazistas. Ele é levado a um lugar onde fazem experiências com humanos para criar soldados imortais. Lá, Dolokhov deverá demonstrar toda a força dos russos para escapar e sobreviver.

SÁBADO SEM LIMITES

Sábado, 28 de janeiro, à 20h20*

A Lenda do Tesouro Perdido 2: O Livro dos Segredos (National Treasure 2: The Books of Secrets Dlaf, 2007). Aventura-Ação, EUA, 10 anos. Direção: Jon Turteltaub. Com Nicolas Cage, Diane Kruger, Justin Bartha, Helen Mirren, Jon Voight e Ed Harris. Durante uma palestra sobre John Wilkes Booth (o assassino de Abraham Lincoln), Ben conhece o caçador de tesouros Mitch Wilkinson, que lhe apresenta uma página que havia sido rasgada do diário de Booth, na qual Thomas, avô de Ben, é mencionado como um conspirador do assassinato de Lincoln. Indignado, Ben decide provar a honra do seu ancestral.

…e acompanhe Leonardo DiCaprio em um visita à Ilha do Medo!

O ator Leonardo DiCaprio interpreta um agente do governo no filme



Quinta-feira, 26 de janeiro, às 22h30*

Ilha do Medo (Shutter Island, 2010) Suspense, EUA, 16 anos. Direção: Martin Scorsese. Com Leonardo DiCaprio e Max Von Sydow. Em 1954, Teddy Daniels, um agente do governo, pedem uma investigação pelo desaparecimento de um paciente psiquiátrico do Hospital Ashecliffe de Shutter Island. Teddy tem um especial interesse no caso que vai além do profissional, assim, o que começou como uma investigação de rotina, logo toma um rumo diferente.



*Horário de Brasília. Programação sujeita a alterações sem aviso prévio.

