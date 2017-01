Rodrigo Marim lança música com Tati Zaqui e grava DVD em São Paulo

Day & Lara, PPA, Tati Zaqui e Turma do Pagode são os convidados

O ano novo já começou a todo vapor para o cantor Rodrigo Marim. Após um período de muito plantio e grandes conquistas, 2017 chega com muitas colheitas.

Hoje (20), o sertanejo que conquistou o Brasil com seu talento e beleza exuberante, lança a música De Calcinha e Camiseta, que conta com a participação da funkeira Tati Zaqui.

Composição de Lola Ortiz, a letra fala sobre um casal apaixonado que está curtindo um dia tranquilo a sós em casa.

De Calcinha e Camiseta está disponível nas principais plataformas digitais e no canal oficial do artista no Youtube, confira: https://www.youtube.com/watch?v=phCCtjssgs4

Além da nova canção, Rodrigo Marim vem com mais novidades. Na próxima semana, o cantor sobe ao palco da Woods São Paulo para gravar o primeiro DVD de sua carreira, com participações especiais de Day & Lara, Pedro Paulo & Alex, Tati Zaqui e Turma do Pagode.

O registro desse dia emocionante será feito na terça-feira (24), véspera de feriado, na Woods SP, localizada na Vila Olímpia.

O repertório ainda é mantido em segredo, mas Rodrigo garante: “Vai ser um show maravilhoso, com participações surpreendentes e eu e minha equipe vamos dar tudo da gente para que seja inesquecível não só para mim, mas para todos os presentes.”



