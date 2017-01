Carnaval, férias e festas aquecem comércio eletrônico

Turistas antecipam as compras pela internet para aproveitar melhor os passeios. Buscas vão desde pacotes para visitar atrações até passagens rodoviárias

São Paulo, 20 de janeiro de 2017 – A combinação carnaval, férias e festas vem movimentando o comércio eletrônico no País. Com o smartphone em mãos é possível pesquisar e adquirir, facilmente, desde a passagem e a hospedagem até as entradas para atrações que deseja visitar. “Dessa forma, o comprador evita filas e aproveita melhor a viagem”, destaca Celina Ma, gerente de Marketing do Mercado Pago, empresa de tecnologia financeira, que atende a diversas lojas online desse segmento.

Na Rodoviariaonline ®, e-commerce de passagens rodoviárias para todo o país, os destinos mais procurados são Belo Horizonte, Campinas, Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo. Em dezembro de 2016, as vendas foram 57% maiores que no mesmo mês de 2015, atingindo a melhor marca para o período desde que o site entrou no ar há 10 anos. “Esperamos manter esse crescimento também em janeiro. Esses resultados refletem o movimento do varejo físico em direção ao digital, com a democratização da internet. Hoje, mais de 65% dos acessos à nossa plataforma já são feitos por mobile, o que mostra que esse ambiente está em plena ascensão e tem muito potencial para continuar expandindo”, disse Robson Bueno, coordenador de Marketing da empresa.

Para o site Tchê Ofertas, especializado na venda de produtos e serviços no Sul do Brasil, a alta temporada chegou ainda em novembro do ano passado, com as buscas por pacotes para o Natal Luz de Gramado. Agora, o destaque de vendas vai para as ofertas na Serra Gaúcha e no litoral do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. “Tivemos um incremento de 300% nas buscas dentro da categoria Lazer do site só em dezembro e seguimos no mesmo ritmo em janeiro. Isso se deve, em grande parte, aos parques aquáticos que chamam a atenção das famílias durante as férias. Há muitas vantagens no e-commerce para quem pretende vir para a região, como comparar os preços, escolher entre as diferentes formas de pagamento e planejar o roteiro com antecedência. Notamos que os compradores do Nordeste e Sudeste, por exemplo, começam a comprar passeios, entradas para atrações e ofertas em restaurantes e hotéis três meses antes da viagem”, explica Adriano Kalil, diretor do site.

