Assaltantes param caminhão e levam malote de empresa de gás na Capital

Funcionário foi interceptado por criminosos no meio de avenida

Caso foi registrado na delegacia plantonista da Vila Piratininga – Arquivo

Motorista de caminhão que trabalha para empresa de gás foi surpreendido por assaltantes no meio de avenida, obrigado a parar e teve malote com dinheiro roubado. O crime aconteceu ontem (21), na Prefeito Lúdio Martins Coelho, próximo ao anel rodoviário, em Campo Grande.

Este foi o segundo caso de roubo de malote ocorrido na Capital em menos dois dias. Na sexta-feira (20), dois homens levaram dinheiro que seria para pagamento de funcionários de empresa de radiadores. Gerente procurou a polícia e contou que foi abordado por dois homens que estavam de moto, no momento em que chegou no pátio do local de trabalho. O ocupante da garupa desceu e, armado, exigiu o dinheiro. Em seguida, fugiu com o comparsa.

Neste último caso, motorista declarou que seguia pela Avenida Prefeito Lúdio Martins Coelho quando foi interceptado por dois homens, em motocicleta DT, e obrigado a parar o caminhão.

A dupla de criminosos pegou alguns pertences, o malote e fugiu. O valor levado não foi divulgado pela polícia. Nenhum suspeito foi identificado e o caso registrado na delegacia plantonista da Vila Piratininga.