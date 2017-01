Confira as datas do Sisu, ProUni e Fies; seleções que usam Enem

Confira as datas do Sisu, ProUni e Fies, processos seletivos que usam o Enem

O Ministério da Educação anunciou o calendário dos processos seletivos que utilizam o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) para acesso ao ensino superior. Os processos são todos online e podem ser acessados a partir do site do MEC (www.mec.gov.br/). Para participar de todos eles, o estudante precisa pelo menos não ter zerado a redação. As informações são da Agência Brasil.

O primeiro processo seletivo a ser aberto é o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), cujas inscrições serão de 24 a 27 de janeiro. O Sisu oferece vagas em instituições públicas de ensino superior. Nesta edição serão ofertadas 238 mil vagas em 131 universidades federais e estaduais e institutos federais e instituições estaduais. As vagas já estão disponíveis na internet para consulta.

O ProUni (Programa Universidade para Todos) abre o processo seletivo no dia 30 de janeiro e encerra no dia 2 de fevereiro. O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares de ensino. É exigida também a nota mínima de 450 pontos na média das provas do Enem.

O Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) terá as inscrições abertas entre 6 e 9 de fevereiro. O Fies oferece financiamento em instituições particulares a estudantes que obtiveram pelo menos 450 pontos na média do Enem e não zeraram a redação.

NOTA DO ENEM

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) já liberou o resultado do Enem 2016. Os cerca de 6 milhões de candidatos que fizeram as provas já podem conferir as notas na página do participante do Enem ( enem.inep.gov.br/resultados-do-enem.html ). Para acessar, é necessário informar o CPF e a senha escolhida na hora da inscrição.

Os estudantes têm acesso a uma tabela com a nota obtida em cada uma das provas: linguagens, matemática, ciências humanas, ciências da natureza e redação. Eles ainda não têm, no entanto, acesso ao espelho da redação, com a correção mais detalhada do texto, que será divulgado posteriormente. Com informações da Folhapress.

