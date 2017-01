Motociclista é executado com cinco tiros durante a madrugada

Crime aconteceu em cruzamento de ruas, na madrugada de hoje

22 JAN 2017 – Por LAURA HOLSBACK – 10h:36 – Correio do Estado

Ricardo Aldana Sorrilha, 45 anos, foi executado com cinco tiros quando seguia de motocicleta pelo cruzamento entre as Ruas Hermes da Fonseca e João Gualberto Cabral, no Bairro da Granja, em Ponta Porã. O crime aconteceu por volta das 3h de hoje. Pistoleiros teriam mexido no corpo para confirmar a execução, segundo testemunha.

De acordo com Boletim de Ocorrência, a vítima seguia em moto de origem estrangeira e foi interceptada por dois atiradores ao passar pelo cruzamento.

Vários tiros foram disparados e cinco deles acertaram Ricardo, que morreu no local. A arma usada no crime, conforme a polícia, foi pistola de calibre 9 milímetros.

Testemunha relatou, ainda, que após os disparos, a dupla retornou ao cenário do crime, desceu da moto e mexeu em alguns pertences da vítima. O caso está sob investigação.