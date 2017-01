Baixa produtividade é entrave para o Brasil competir, diz CNI

22 JAN 2017 – Por FOLHAPRESS – 10h:49 – Correio do Estado

Dirigentes da Confederação Nacional da Indústria (CNI) consideram a baixa produtividade um dos principais entraves ao aumento da competitividade da economia brasileira.

Os representantes da entidade comentaram os resultados da pesquisa Competitividade Brasil, divulgada nesta quinta (19) e que mostra o país no penúltimo lugar em um ranking de 18 países. As informações são da Agência Brasil.

O Brasil superou apenas a Argentina em uma lista de países escolhidos por suas semelhanças com a economia brasileira, seja pelo nível de renda parecido ou por competirem com os mesmos produtos no mercado externo.

O país demonstrou o pior desempenho em custo e disponibilidade de capital. No entanto, para a CNI, os problemas para custear e achar mão de obra também merecem destaque. O Brasil ocupou o décimo primeiro lugar na avaliação desse quesito.

O gerente executivo de Pesquisa e Competitividade da CNI, Renato da Fonseca, diz que a mão de obra mais cara está ligada também à baixa produtividade, ou seja, reduzida capacidade de produzir com eficiência.

“O problema é a baixa produtividade. Nesta edição da pesquisa, a gente ficou no vermelho em crescimento da força de trabalho [conceito associado às pessoas disponíveis com capacidade para serem empregadas] e isso nos fez cair várias posições”, comentou.

Fonseca afirmou que o aumento da produtividade passa pela melhoria da educação. “Em termos de solução, vários fatores dificultam. A educação é um deles. A baixa qualidade da educação dificulta que os trabalhadores consigam absorver novas tecnologias, em um mundo em que a tecnologia muda muito rápido. Ou seja, o aprendizado tem que ser rápido e isso é difícil”, declarou.

Curiosamente, a educação foi o quesito em que o Brasil ficou mais bem posicionado no ranking: ocupou o nono lugar, entre 15 países com informações disponíveis sobre o assunto. O principal motivo foi o subfator gastos com educação, no qual o país figura em quarto lugar.

Os representantes da CNI acreditam que isso reforça o entendimento de que gastos altos não significam educação de qualidade, já que apesar dos investimentos elevados o país ocupou posições baixas em quesitos como qualidade e disseminação da educação, respectivamente 12º e décimo lugares.

“Se eu só manter o gasto e não tiver resultado, eu acabo não tendo competitividade. O grande investimento na educação tem que ser na questão da gestão”, disse Renato da Fonseca.

“Quando comparamos o desempenho de diversos estados em relação a gastos na educação, é surpreendente observarmos que, nos que têm os melhores resultados, não necessariamente a associação é perfeita em termos de gastos. Estados do Nordeste mostram desempenhos superiores aos do Sul e Sudeste”, acrescentou o diretor de Políticas e Estratégia da CNI, José Augusto Fernandes.

IMPACTOS DA CRISE

Na avaliação da CNI, a crise econômica dos anos recentes piorou o desempenho do país na pesquisa Brasil Competitividade. De 2015 para 2016, o país retrocedeu posições em quatro dos nove fatores que determinam a capacidade de competir: disponibilidade e custo de mão de obra, ambiente macroeconômico, competição e escala do mercado doméstico e tecnologia e inovação.

A penúltima posição na classificação geral, contudo, repetiu o resultado que vem sendo registrado desde 2012. A pesquisa foi feita pela primeira vez em 2010 e repetiu-se em 2012, 2013 e 2014.

O primeiro lugar no ranking geral do estudo este ano foi ocupado pelo Canadá, seguido pela Coreia do Sul, Austrália, China, Espanha e Chile. Foram analisados ainda, em ordem de classificação, Polônia, Rússia, Tailândia, Turquia, Indonésia, África do Sul, México, Índia, Colômbia e Peru, além do Brasil e Argentina, que ocuparam os últimos dois lugares.

ESTADO NO CENÁRIO

A atividade agropecuária de Mato Grosso do Sul cresceu três posições e ocupa o 2º lugar no ranking de competitividade do setor na Região Centro-Oeste e 8º do Brasil, de acordo levantamento da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), divulgado ano passado.

O índice é elaborado por estados e considera a infraestrutura, educação, saúde, ambiente macroeconômico, inovação e mercado de trabalho.

A competitividade estadual agropecuária depende de componentes socioeconô­micos que estão em constante transformação ao longo do tempo, influenciando o comportamento do mercado nacional, o que pode alterar o ranking de compe­titividade estadual de um ano para o outro.

Também são ponderadas 21 variáveis econômicas e sociais que influenciam o desempenho da atividade em cada estado.De acordo com o relatório de 2015, (baseado em informações para o ano de 2012), São Paulo foi o estado brasileiro com o maior indicador de competitividade para o desenvolvimento do Agronegócio (0,865), seguido por Rio Grande do Sul (0,661) e Paraná (0,610).