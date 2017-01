Caminhonete perde o controle e capota na Marechal Rondon

Uma caminhonete S10 com placas da Argentina que transitava pela rodovia Marechal Rondon na tarde de hoje (21) perdeu o controle de direção e veio a capotar no KM 600 entre as cidades de Lavínia e Mirandópolis.

Segundo o condutor do veículo, o pneu do automóvel estourou, fazendo com que ele viesse a perder o controle e capotar no canteiro da rodovia.

Cinco pessoas ficaram feridas nesse acidente. As vítimas foram socorridas pela unidade de atendimento da concessionaria que administra a rodovia.

O Corpo de Bombeiros de Araçatuba chegou a deslocar em apoio, porém não foi necessário a intervenção.

O veículo ficou totalmente destruído e vários pertences dos ocupantes da caminhonete ficaram esparramados pelo local.

As vítimas não correm risco de morte e seguem internadas em observação.