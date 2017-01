Mulher de 58 anos morre em acidente de carro em rodovia

Ela viajava como passageira em um Voyage cor prata, com placas de Araçatuba. O carro bateu na traseira de um caminhão, com placas de Marília, e capotou.

A polícia apura as circunstâncias do acidente. O motorista do caminhão não se feriu.

A vítima estava no carro com o marido, identificado pelas iniciais R.V. Ele, que é funcionário público e tem 57 anos, foi socorrido em estado grave.

Até por volta das 2h desta madrugada, ele recebia atendimento médico no pronto socorro da Santa Casa.

A mulher já chegou sem vida ao hospital, conforme as primeiras informações.

