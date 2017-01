Homem é preso com maconha, cocaína, crack, LSD e lista de fiado

Durante patrulhamento ostensivo preventivo realizado pela Polícia Militar de Adamantina na região do Parque dos Pioneiros no início da madrugada deste sábado (21), por volta de 0h20, os policiais Cb Fortunato e Cb Herrera avistaram um homem de 20 anos, e identificara nervosismo do mesmo diante da aproximação da viatura.

Os policiais decidiram abordá-lo e durante busca pessoal localizaram em suas vestes a quantia de R$ 170,50 e uma porção de maconha pesando 0,027 kg.

Em ato contínuo e dando sequencia à operação, os policiais se deslocaram até a residência do homem, na área central da cidade, onde localizaram em seu quarto mais 23 pequenas porções de maconha e uma outra porção maior da mesma droga. Foram localizados ainda 20 porções de crack pronto para venda, 4 eppendorf (tubete plástico) contendo cocaína e 30 pontos (selos) de LSD, além de uma balança de precisão e uma relação de devedores.

Diante dos fatos o rapaz recebeu voz de prisão dada pelos Policiais Militares, por ter infringido o Artigo 33 da Lei de Drogas (11.343/06), sendo conduzido ao Plantão da Policia Civil, onde o delegado de plantão ratificou o flagrante, permanecendo o mesmo à disposição da Justiça.

O caso deverá ensejar a abertura de inquérito policial para apurar a origem dessa variedade de drogas e a participação do homem preso no comércio de drogas na cidade. A própria lista de devedores também deverá ser alvo de investigação. Ao final, se condenado, a pena prevista na referida Lei é de reclusão de 5 a 15 anos.