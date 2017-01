Voluntários plantam 40 mudas durante o 3º Passeio Ecológico pelo Rio Aguapei

Um grupo de voluntários formado por policiais militares, agentes penitenciários, empresários, universitários e trabalhadores autônomos, aliados à experiência de aposentados, realizou a 3º Passeio Ecológico pelo Rio Aguapei [Feio].

O percurso de 131 km começou ao lado da ponte sobre o rio que banha Mirandópolis e terminou na confluência com o Paranazão, em Castilho. Realizado no dia 16 de janeiro, a incursão foi idealizada pelos proprietários do Rancho Três Compadres, em Castilho.

Pelo terceiro ano, o passeio objetiva a coleta de materiais nocivos ao meio ambiente [garrafas pet, vidros, embalagens tóxicas, encerados, latas, isopor e outros].

Em quatro barcos, os treze participantes fizeram o percurso em oito horas e efetuaram o plantio de 40 mudas, como aroeira preta, farinha seca, ipê roxo, mutambo, tana fistula, jacarandá, coração de negro e duas variedades frutíferas: seriguela e acerola.

Segundo os organizadores, o reflorestamento ocorreu em local previamente estabelecido, com aval da coordenação do Parque Estadual do Aguapei e da Polícia Ambiental.

As espécies foram doadas pela direção da Penitenciária II de Mirandópolis, que recebe as mesmas da Coordenadoria de Unidades Prisionais do Oeste [CRIOESTE], cultiva e as oferece estimulando o reflorestamento de mananciais de toda a região.

MENOS ENTULHOS

Ainda de acordo com a expedição, a quantidade de entulho descartado no rio Aguapei vem diminuindo a cada ano, fato que mostra a conscientização de pessoas que usam o rio para lazer e pesca.

Com apenas dez anos, o garoto Vinicius Mançano Stuque, filho de um dos participantes, teve uma aula ecológica de como cuidar e respeitar as belezas naturais que o mundo oferece. Ativo em todas as ações, o menino se mostra disposto ao novo passeio previsto para o início de 2018.