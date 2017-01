Corpos de tio e sobrinho desaparecidos no Rio do Peixe são localizados

Em trabalho conjunto entre Corpo de Bombeiros de Tupã e Marinha do Brasil, da Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio, foram localizados os corpos de Valmir Bandartchuc, 49 anos, e do seu sobrinho, o Policial Militar Geraldo Miranda Barbosa Neto, que estavam desaparecidos desde a manhã do último dia 17, quando o barco em que navegavam virou no Rio do Peixe, em Varpa, distrito do município de Tupã.

No início da noite desta sexta-feira, dia 20, por volta das 19h30, as equipes localizaram o corpo de Valmir Bandartchuc, 49 anos, morador em Londrina. O corpo foi encontrado após boiar e ficar enroscado em galhos as margens do rio. O corpo de Geraldo Neto, que é morador em Iacri e trabalha na Polícia Militar em Pacaembu, teria sido localizado neste sábado (21), em horário não informado.

O corpo de Valmir Bandartchuc estava a cerca de 4 quilômetros do local em que a embarcação virou. Já o corpo do Policial Militar Geraldo Neto estava no rio a oito quilômetros do local.