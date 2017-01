Homem põe fogo em casa e mata bebê de 1 ano carbonizado. Mãe também morreu

Uma menina de um ano morreu carbonizada e sua mãe morreu no hospital após um incêndio em uma casa, em Assis (SP), na manhã deste sábado (21). O suspeito de atear fogo na casa é o pai da criança, segundo o delegado Luiz Antônio Ramão. O homem morava no local com a mulher, a sogra e quatro filhos.

Segundo a Polícia Civil, a mãe do bebê, Franciane Andrade Soares de Paula, de 23 anos, tentou salvar a filha, mas não conseguiu e ficou gravemente ferida, com queimaduras em todo o corpo. Ela foi encaminhada para o Hospital Regional de Prudente e depois para o Hospital Estadual de Bauru, mas não resistiu

A sogra do suspeito, que também mora na casa, também teve queimaduras leves e foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento da cidade, mas já teve alta.

Os outros três filhos do casal, de 8, 6 e 2 anos, conseguiram fugir quando o incêndio começou e não se feriram.

O suspeito de 29 anos foi detido e levado para delegacia prestar depoimento. Segundo o delegado, ele negou ter ateado fogo na casa, mas vai responder por homicídio duplamente qualificado, por usar meio cruel e impossibilitar defesa. Ele também vai responder por tentativa de homicídio. O suspeito será levado para cadeia de Lutécia.

* Com informações de Pedro Salgado/TV TEM