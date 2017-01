SSP SP: Polícia Militar recebe 573 novas viaturas

Governo do Estado entregou 573 viaturas ao Comando da Polícia Militar

A Polícia Militar do Estado de São Paulo recebeu do governador Geraldo Alckmin mais 573 novas viaturas. Ao todo, são 523 motocicletas e 50 carros de patrulhamento. Foram investidos R$ 16,4 milhões pelo governo paulista.

As viaturas quatro rodas serão enviadas ao Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), que atua na capital. Os modelos dos carros variam entre SUV (Sport Utility Vehicle), picapes cabine simples e dupla e station wagon.

Já as motocicletas adquiridas para ampliar a segurança pública são de dois modelos: 86 unidades da Triumph/Tiger 800 XCx, no valor de R$ 42.150,00 cada, e as demais, adquiridas por R$ 17.500,00 cada, do modelo Honda XRE/300 cc. Todas serão destinadas às Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) do 2º Batalhão de Policiamento de Choque (BPChq). A Rocam, que também atua na capital, fará a distribuição para todas as regiões do Estado.

Durante a entrega dos veículos, o governador anunciou um programa que trará mais transparência ao trabalho policial. “Será feito um teste com 120 policiais.

Eles levarão em suas fardas uma câmera que irá gravar sua atuação. Estamos começando na área central. Esse é o futuro da polícia, você tem tudo documentado e total transparência”, disse. A inovação também garante ao agente o respaldo da aplicação de medidas necessárias para cada situação.

COMUNICAÇÃO SOCIAL PMESP