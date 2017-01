Maior avião do mundo, Airbus A380 terá voos diários de SP; saiba mais

O avião vai passar a operar na rota do voo EK261 a partir do dia 26 de março

© iStock

A rota entre o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, recebeu um upgrade após a empresa Emirates anunciar, nesta semana, que vai substituir sua frota de Boeings 777-300ER pelo maior avião de passageiros do mundo, o Airbus A380. O meio de transporte gigante é capaz de receber 491 passageiros, sendo 14 suítes da primeira classe, 76 assentos na executiva e 401 poltronas na classe econômica, e possui dois andares, revela o blog Todos A Bordo, do UOL.

O avião vai passar a operar na rota do voo EK261 a partir do dia 26 de março. O Airbus pisa em solo brasileiro, proveniente de Dubai, às 16h30, diariamente, e parte a 1h25 no sentido contrário, todos os dias. Ainda segundo o blog, este será o primeiro voo comercial regular do A380 para a América do Sul.

Dentre as comodidades oferecidas pelo A380 estão spa com chuveiro para a primeira classe e lounge com bar localizado no segundo andar, para a primeira classe e a executiva. Quem adquire um bilhete na primeira classe ou na executiva também tem direito a transfer com motorista e lounges da companhia nos aeroportos.

Os preços variam muito, conforme a temporada e a disponibilidade, mas para o dia 27 de março com volta no dia 31 de março, por exemplo, os preços entre Guarulhos e Dubai são (vale ressaltar que os preços estão sujeitos a alterações):

Econômica – menor tarifa encontrada R$ 4.441

Executiva – preço mais baixo R$ 16.992

Primeira classe – tarifa mais baixa R$ 57.261

Fonte: NAOM

Link original: https://www.noticiasaominuto.com.br/lifestyle/334484/maior-aviao-do-mundo-airbus-a380-tera-voosdiarios-de-sp-saiba-mais