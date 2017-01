Que semana, hein?

*Por: Waldir Guerra

Que semana esta última, não é mesmo? Três acontecimentos importantes – dois deles brutais para nós brasileiros – mais a posse de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos que embasbacou o mundo todo.

Prato cheio foi apenas para a mídia nacional que ficou pulando de uma desgraça pra outra e depois amenizava fazendo comentários diretos de Washington sobre a posse do presidente americano. A GloboNews e todas suas congêneres passaram os dias e vararam noites adentro ruminando esses três acontecimentos. Foi dose!

As revoltas dentro de presídios mostrando a brutalidade das mortes praticadas entre os próprios presidiários nos mostraram o quanto foram irresponsáveis com esse assunto todos os governos – desde o descobrimento até hoje. Uma vergonha nacional.

Mas pensando bem, essas revoltas dentro das penitenciárias brasileiras fazem parte do nosso problema maior que é o estado amoral – ou imoral mesmo – que está formada hoje grande parte da nossa malha social. Para explicar isso não é necessário ficar me alongando muito com mais palavras, basta olhar para o que vem nos acontecendo na operação Lava Jato: nosso sistema político está podre; a maioria de nossos grupos empresariais está corrompida. E consequentemente de cima para baixo assim está formado o nosso tecido social – ou você pode achar que aconteceu de baixo para cima, tanto faz.

Outra desgraça foi a lamentável morte do ministro Teori Zavascki, mas que não faz parte desse nosso problema maior, pois não acredito ter sido um crime (acredito em acidente mesmo); acredito que fomos apenas vítimas de um infortúnio.

Como disse no último artigo: por favor, consideremos que o ano de 2017 vai começar depois do Carnaval e por conta disso ainda estamos no rescaldo do ano 2016. Assim a gente aguenta melhor toda essa desgraceira que vem desabando sobre o povo brasileiro e reforça nossa esperança que as coisas irão melhorar – após o Carnaval.

Então, vamos pensar que o mundo está mudando. Veja o que acontece lá fora: a tão festejada Primavera Árabe acabou gerando guerras pelo poder na maioria dos países que deveriam, com o fim das tiranias, serem exemplos democráticos. Milhões de pessoas viraram refugiados e inundaram a Europa criando problemas sociais em quase todos os países da Comunidade Europeia.

Muito por conta disso, a Inglaterra, se afasta da Comunidade Europeia (CE) e os ingleses decidem eles mesmos tomar conta de suas vidas e seus negócios. O mundo civilizado começa a se fechar contra a invasão de emigrantes desesperados. Milhões que querem trabalhar – ou apenas sobreviver – e países europeus já não querem mais imigrantes.

Agora os americanos irão se fechar também e quem disse isso foi seu presidente no dia da posse. Donald Trump ganhou sua eleição com discurso de cuidar dos empregos americanos. Isso não significa que será o fim da globalização porque sem mercado consumidor eles não ficam não. Mas que teremos mudanças radicais, isso é verdade; se prepare.

Grandes mudanças já estão acontecendo pelo mundo todo e nós brasileiros estaremos no meio delas e para que estejamos preparados para recebê-las – ou enfrentá-las, sei lá – precisamos concluir o trabalho, e bem feito, da Operação Lava Jato.

A Lava Jato precisa ser a senha para iniciar a recuperação do nosso tecido social e sacramentar a educação de nossas futuras gerações. Só assim estaremos aptos para participar das mudanças que o mundo globalizado requer. Ou começamos agora essa reeducação social tendo como start a Lava Jato, ou, daqui a pouco, a barbárie já iniciada nos presídios irá sair de lá direto para as ruas.

